FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 171,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,28 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt warten Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. An den Finanzmärkten sind derzeit steigenden Inflationserwartungen ein beherrschendes Thema. Vor diesem Hintergrund stehen Daten zur Entwicklung der amerikanischen Verbraucherpreise besonders im Fokus.

Es wird gerechnet, dass sich die Inflation in den Vereinigten Staaten im März deutlich verstärkt hat. Die Inflationsrate dürfte über das von der US-Notenbank Fed anvisierte Ziel von zwei Prozent steigen. Als Ursache für den kräftigen Preissprung im März werden unter anderem steigende Benzinpreise angeführt.

Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank dürften die Anleger bei den US-Verbraucherpreise aber auch die Kernrate im Blick haben, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden. Bei der Kernrate liegen die Markterwartungen viel niedriger. Hier wird für März nur eine Jahresrate von 1,5 Prozent erwartet./jkr/zb