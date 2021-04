DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, 13. April 2021. Die Geschäftsentwicklung der reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, verläuft auch im 1. Quartal 2021 sehr positiv. Starker Umsatzzuwachs mit grünen Vermögensanlagen Bereits in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurden 12,7 Mio. Euro Anlegerkapital eingeworben und damit mehr als 60 Prozent des Vorjahresvolumens erzielt. Neben dem Gezeitenkraft-Investment "RE16 Meeresenergie Bay of Fundy" stießen vor allem die mit 4 bis 6,75 Prozent verzinsten grünen Anleihen der Hamburger Energieexperten auf starkes Anlegerinteresse. Weitere Aufstockung des reconcept Green Bond I geplant Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage öffnet reconcept erneut den börsennotierten "reconcept Green Bond I" (ISIN: DE000A289R82 | WKN: A289R8 | 6,75 % p.a.) über eine dritte Aufstockungstranche von aktuell 12,1 Mio. Euro auf bis zu 13,5 Mio. Euro. Erfolgreiche Projektentwicklung: Erste Gezeitenkraft-Plattform vom Stapel gelaufen Anfang Februar 2021 wurde die erste neuartige Gezeitenplattform des reconcept-Meeresenergie-Projektes in der Mündung der kanadischen Bay of Fundy, bekannt für ihren weltweit einmaligen Tidenhub von 13 bis 16 Metern, zu Wasser gelassen. Der Stapellauf ist der Auftakt für eine ganz neue Form der Energiegewinnung - die Nutzung der Tidenströmung durch schwimmende Gezeitenkraftwerke. Die Plattform-Technologie gilt als richtungsweisend, denn sie ist umweltfreundlich, kostengünstig, sehr robust und durch ihr modulares Konzept skalierbar und flexibel einsetzbar. Noch in diesem Jahr ist der kommerzielle Einsatz geplant. Stabile Zinserträge und plangemäße Rückzahlung weiterer Vermögensanlagen in 2020 Die reconcept-Anleihen bzw. -Genussrechte generierten auch 2020 plangemäße Zinszahlungen. Allein 2020 flossen Zinsen von insgesamt rund 1,5 Mio. Euro an die Investoren. Darüber hinaus erfolgten fristgemäß und vollständig 2020 die Rückzahlung der Anleihe "RE07 Windenergie Deutschland" sowie Anfang Februar 2021 die Rückzahlung des "RE10 Genussrecht der Zukunftsenergien". Damit summierten sich die Auszahlungen auf rund 14,2 Mio. Euro. Seit Auflage vor rund fünf Jahren hatte die RE07-Anleihe jedes Jahr solide 5 Prozent Zinsen und das RE10-Genussrecht sogar 6,5 Prozent Zinsen für die Investoren erwirtschaftet. Ein Großteil der Investoren hat sich direkt für das Folge-Investment in der reconcept-Anleihen-Serie entschieden. "Jeder zweite unserer Kunden entschied sich, sein Geld weiterhin über reconcept für Erneuerbare Energien arbeiten zu lassen. Dieses Vertrauen in unser Unternehmen freut uns sehr und es zeigt: Nachhaltigkeit zahlt sich für Anleger aus", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. Messbarer Impact: 54.000 Tonnen CO 2 -Ersparnis jährlich Die hohe Nachfrage nach den grünen Anleihen von reconcept korrespondiert mit dem allgemeinem Markttrend. Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Markt der nachhaltigen, grünen Geldanlagen wächst seit Jahren kontinuierlich. "ESG-Faktoren werden immer bedeutender und zum neuen Maßstab für Investoren. Mit unseren Anleihen setzen wir auf realen Impact - mit konkretem Mehrwert für die Umwelt, ohne dass Anleger dabei auf attraktive Renditechancen verzichten müssen. Allein unser Windenergie-Portfolio spart jedes Jahr 54.000 Tonnen an CO 2 ein", so Reetz. Über reconcept Als mittelständisches Unternehmen hat reconcept schon früh die Bedeutung der Erneuerbaren Energien und deren Chancen aus Investorensicht erkannt hat. Seit einem knappen Vierteljahrhundert verfolgt reconcept ein grünes Geschäftsmodell. reconcept konzipiert und managt grüne Geldanlagen seit 1998. Gleichzeitig entwickeln, bauen und betreiben die Energie-Experten Wind- und Solarenergieanlagen, Wasser- und Gezeitenkraftanlagen - teils in Eigenregie und teils in Kooperation mit erfahrenen Partnern. reconcept Eckdaten

