London (ots/PRNewswire) - Wealth Dynamix (http://www.wealth-dynamix.com/), ein weltweit führender Anbieter von CLM-Lösungen (Customer Lifecycle Management), hat mit der Einführung von CLMi sein preisgekröntes Produktportfolio erweitert. CLMi wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen und Budgets von mittelständischen diskretionären Fonds- und Investmentmanagern zu erfüllen. CLMi hilft Kundenbetreuern, die tägliche Arbeit zu priorisieren, regulatorischen Verpflichtungen mittels branchenerprobter Geschäftsprozesse nachzukommen und profitable Ergebnisse für Kunden und das jährliche Wachstum des Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen.CLMi ist eine sichere, kostengünstige und hoch skalierbare SaaS-Lösung und bietet Plug-and-Play-CLM, bei sich alles um die Produktivität der Kundenbetreuer und die Zufriedenheit der Kunden dreht. CLMi basiert auf einer robusten und innovativen Regel- und Prozessmaschine mit automatisierten Best-Practice-Workflows und liefert über benutzerfreundliche und intuitive grafische Dashboards verwertbare Erkenntnisse direkt an den Kundenbetreuer. Die Kundenbetreuer können CLMi auf jedem Gerät von jedem Standort aus verwenden.Sehen Sie die Video-Einführung hier an (https://vimeo.com/529271859/0718fe3406)Die schlanke und dynamische Infrastruktur von CLMi macht eine komplexe und zeitaufwändige Konfiguration und Einrichtung überflüssig und ermöglicht die schnelle und einfache Bereitstellung im gesamten Unternehmen. Vorgefertigte Integrationen mit erstklassigen FinTech- und RegTech-Funktionen ermöglichen eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation, unternehmensweiten Datenaustausch und eine vollständige End-to-End-Überwachung - von der Anschaffung über das Onboarding bis hin zum fortlaufenden Kundenbeziehungsmanagement. Regelmäßige, automatisch durchgeführte Updates stellen sicher, dass CLMi immer auf dem neuesten Stand ist und an der Spitze der Innovation steht, ganz ohne interne Wartung.Dominic Snell (https://www.linkedin.com/in/dominicsnell/), Leiter der Produktstrategie bei Wealth Dynamix, erklärte: "Die Benutzererfahrung ist von zentraler Bedeutung für unsere Vision, Kundenbetreuern CLM-Tools zur Verfügung zu stellen, die ihnen das Leben erleichtern und mit denen sie ihre Arbeit effektiver durchführen können. Sie haben schwer zu bedienende Technologien satt, die mehrere Anmeldungen erfordern, keine vollständige Übersicht über das Kundenprofil bieten und auch keine ausreichenden Erkenntnisse liefern. Eine geringe Akzeptanz wirkt sich nachteilig auf das Geschäft eines Vermögensverwalters aus. Zunehmend erhielten wir Anfragen nach einer benutzerfreundlichen CLM-Plattform, die Kundenbetreuer jeden Tag gerne nutzen. Die Antwort darauf ist CLMi. Wir haben unser umfangreiches Fachwissen in der Vermögensverwaltungsbranche dafür eingesetzt, eine hochflexible Lösung zu entwickeln, die schnell und einfach zu implementieren und angenehm anzuwenden ist, ohne dabei die Funktionalität zu beeinträchtigen. Als SaaS-Lösung kombiniert CLMi leistungsstarke CRM-Funktionen mit der Vielseitigkeit und Intelligenz, die für die Verwaltung der komplexen Regeln und Prozesse in der Vermögensverwaltung erforderlich sind.Gary Linieres (https://www.linkedin.com/in/garylinieres), CEO und Mitbegründer von Wealth Dynamix, erklärte: "Mittelständische diskretionäre Fonds- und Investmentmanager benötigen mehr als ein Standard-CRM, um die gesamte Customer Journey und komplexe Compliance-Anforderungen effektiv zu verwalten. Es fehlen jedoch die Ressourcen und die finanziellen Mittel, um verschiedene stufenspezifische Lösungen zu beschaffen und anschließend zu integrieren. CLMi gründet auf unserer zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Bereitstellung umfangreicher CRM- und Onboarding-Projekte für einige der weltweit größten Vermögensverwalter. Wir haben dieses gesamte Wissen in eine dynamische, moderne SaaS-Lösung verwandelt, die genau einfache Raffinesse bietet, die Kundenbetreuer seit vielen Jahren einfordern. CLMi wird ihnen dabei helfen, wirklich kundenorientiert zu arbeiten und eine digitale Plattform und ein Toolkit bereitzustellen, das bisher nur Unternehmen zugänglich war, die bereit waren, Millionen zu investieren."Sie möchten CLMi selbst erleben? Wealth Dynamix veranstaltet am Donnerstag, 29. April 2021, ein Webinar, um zu demonstrieren, wie Sie Ihren Kundenberatern in kürzester Zeit das Steuer in die Hand geben, Kundenbeziehungen lenken und erfolgreiche Ergebnisse erzielen können. Melden Sie sich hier an (https://www.brighttalk.com/webcast/17971/480948?utm_source=WealthDynamix&utm_medium=press_release&utm_campaign=480948)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485480/Wealth_Dynamix_CLMi.jpgPressekontakt:Lucy HeavensMarketing-LeiterWealth DynamixE-Mail: connect@wealth-dynamix.com+ 44 (0)7387 287 722