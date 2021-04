Der eigene Tod ist hierzulande zwar kein Tabuthema mehr, aber nur wenige Menschen sorgen dafür finanziell und organisatorisch vor. Das könnte auch an so mancher Fehleinschätzung liegen, konstatiert eine YouGov-Studie im Auftrag der DELA und zeigt, welche Beratungsansatzpunkte es vor allem für Makler gibt. Als ein Tabuthema kann der Umgang mit dem eigenen Tod heutzutage nicht mehr bezeichnet werden. Der Studie "Tod und Sterben in unserer Gesellschaft" zufolge, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov ...

Den vollständigen Artikel lesen ...