Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Bevor die Berichtssaison zum ersten Quartal an Fahrt gewinne, hielten sich die Anleger eher zurück, heisst es im Handel. Dabei liege der Fokus vor allem auf dem morgigen Mittwoch, wenn in den USA die ersten Grossbanken ihre Bücher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...