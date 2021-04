Nach positiven Wirtschaftsdaten aus China und entsprechend guten Vorgaben von den asiatischen Aktienmärkten startet der DAX mit einem kleinen Plus in den Handelstag am Dienstag. Der deutsche Leitindex schafft es allerdings noch nicht, aus seiner seit Tagen gültigen Handelsspanne auszubrechen. Die nötigen Impulse könnten wieder einmal von Amerika ausgehen.Am Mittwoch startet mit drei US-Großbanken die Berichtssaison in den USA. Die Marktteilnehmer rechnen für den S&P 500 mit einem durchschnittlichen ...

