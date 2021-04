Frankfurt am Main (ots) -- News-Stream von UPDAY zukünftig auch in Intranetlösungen für mittelständische Unternehmen von INDEGO verfügbar- Intranetservices von INDEGO werden um die Bereiche "Top-News" und "Branchen-News" von UPDAY erweitertFrankfurt am Main (ots) - Nutzer*innen der Intranetservices von INDEGO haben ab sofort Zugang zu einem erweiterten Leistungsangebot: In Kooperation mit UPDAY, Europas größter News-App, integriert INDEGO aktuelle und branchenspezifische Nachrichten in seine Intranetdienste. Das neue Angebot unterstützt den "All-in-one"-Ansatz von INDEGO: Das junge Start-up hat sich auf Kollaborations- und Kommunikationslösungen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert.Das integrierte Nachrichtenangebot von UPDAY besteht aus zwei Bereichen: Die "Top-News" bieten einen von professionellen Journalist*innen zusammengestellten Überblick zu weltweiten Schlagzeilen, während in "Branchen-News" handverlesene Updates zu Trends, aktuellen Entwicklungen und Informationen über die jeweilige Branche zu finden sind. Diese Updates können die Nutzer*innen durch selbstgewählte Schlagwörter an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.Hinzu kommt eine zusätzliche, INDEGO-exklusive Rubrik, die den internen Informationsflow stärkt: "Firmen-News". Hier werden unternehmensinterne Meldungen auf intelligente Weise in einem Stream nach Relevanz sortiert.Top-News, Branchen-News und Firmen-News zusammen bilden einen umfangreichen News-Stream, der die Nutzer*innen nicht nur über die wichtigsten tagesaktuellen Nachrichten, sondern über alle wesentlichen Entwicklungen im relevanten Marktumfeld und im eigenen Unternehmen informiert.Neben den bestehenden Kollaborations- und Kommunikationslösungen bieten die Intranetservices von INDEGO ihren Nutzer*innen somit zusätzlich umfangreiche Informationsdienste - aktuell, relevant und bequem über die zentrale Plattform von INDEGO anzusteuern.Der News-Stream und das Angebot an "Top-News" sowie "Firmen-News" ist für alle Nutzer*innen von INDEGO kostenlos. "Branchen-News" können für einen geringen Aufpreis hinzugebucht werden.Laura Storch, Partner Manager bei INDEGO: "INDEGO ist der einzige digitale Arbeitsplatz am Markt, der es Unternehmen ermöglicht, hochwertige journalistische Inhalte vollintegriert zu nutzen, um ihre Mitarbeiter*innen von überall und jederzeit über das Weltgeschehen und Top-Themen der Branche zu informieren."Thomas Hirsch, COO und Deputy CEO bei UPDAY: "Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von UPDAY ist es, Nutzer*innen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die relevant für sie sind. Dies gilt sowohl für unsere News-App als auch für das neue UPDAY-Angebot bei unserem Partner INDEGO. Die Beobachtung dessen, was um das eigene Unternehmen herum passiert, ist vielen Firmenkunden wichtig. Mit unserer Integration bei INDEGO behalten deren Mitarbeiter*innen diesen Überblick jetzt noch leichter und effizienter."Über INDEGODie INDEGO GmbH wurde 2019 in Frankfurt am Main gegründet und ist ein Start-up-Unternehmen im Bereich SaaS (Software as a Service). INDEGO bietet einen einfach zu integrierenden, digitalen Arbeitsplatz mit Intranet- und Social-Komponenten sowie vollumfänglicher Microsoft-365®-Integration an, der durch individuelle Erweiterungen (Apps und Services) auf vielfältige Aufgabenstellungen einer Organisation angepasst werden kann. Das Start-up baut auf großer technischer Expertise und einem starken Fundament auf: INDEGO ist das gemeinsame Tochterunternehmen der seit über 50 Jahren etablierten Degussa Bank, der PRINAS MONTAN GmbH und des europaweit aufgestellten IT-Lösungs-Anbieters PRODYNA SE. Geschäftsführer sind Dieter Bourlauf, Silke-Christina Kummer und Oliver Schimmel.Über UPDAYUPDAY, Europas größte News-App, ist in 34 europäischen Ländern mit einer Reichweite von insgesamt mehr als 25 Millionen Nutzer*innen pro Monat präsent. Der News-Service ist Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen Axel Springer und Samsung zur Entwicklung neuer digitaler Medienformate für Nutzer in Europa. UPDAY verbindet einen lernenden Algorithmus mit lokalen Redaktionsteams, um den Nutzern Inhalte zu vermitteln, die sie sowohl kennen müssen ("Top-News") als auch kennen wollen ("My News"). Im März 2016 startete UPDAY in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen vorinstalliert auf den Samsung-Galaxy-S7- und -S7-Edge-Smartphones. Ein Jahr später startete UPDAY in zwölf weiteren Ländern: in Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz und Spanien. Mit der neuesten Expansion nach Zentral- und Osteuropa ist UPDAY auch in Albanien, Bosnien, Bulgarien, Estland, Griechenland, im Kosovo, in Kroatien, Luxemburg, Moldawien, Montenegro, Nord-Mazedonien, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern verfügbar.Der Nachrichtendienst ist auf einer Vielzahl von Samsung-Smartphones (S-Serie, A-Serie, J-Serie) und anderen Samsung-Geräten wie Tablets vorinstalliert. UPDAY besteht aus zwei Teilen: einem algorithmusbasierten News-Stream ("My News"), der auf den individuellen Interessen der Nutzer*innen basiert, sowie einem redaktionellen Bereich ("Top-News"), der von professionellen Journalist*innen kuratiert wird.Pressekontakt:Sükran HaliciDirector Marketing & Communicationssuekran.halici@indego.deINDEGO GmbHTheodor-Heuss-Allee 7460486 Frankfurt am Mainwww.indego.de/presseDr. Philip HoltmannDirector Publisher & Public Relationsphilip@upday.comUPDAY GmbH & Co. 