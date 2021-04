Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel für die Aktien von Fraport vor Quartalszahlen von 49 auf 54 Euro angehoben, aber die Bewertung auf HALTEN belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers dürfte auch dank einer Zahlung im Rahmen der Beilegung eines Rechtsstreits mit der Bundesregierung leicht positiv ausfallen, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Bei den Aussagen des Managements dürfte der Fokus auf der Flugverkehrsentwicklung in den beiden kommenden ...

