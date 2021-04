Die Intel-Tochter bringt ihre Roboterauto-Technologie in fahrerlose Lieferwagen ein, die Pakete an Kunden liefern sollen. Der Fahrzeugentwickler Udelv will bis 2028 mehr als 35.000 seiner selbstfahrenden Transporter auf den Markt bringen, wie die Unternehmen am Montag ankündigten. Die rechteckigen Wagen sollen unter anderem auf der sogenannten letzten Meile bei Auslieferungen an Kunden eingesetzt werden. Mobileye mit Hauptsitz in Jerusalem ist einer von mehreren Entwicklern von Technologie zum autonomen Fahren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...