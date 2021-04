Alternative Investments: Burgunder Wein

Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden… Dieses Mal: Burgunder Wein.

Corona betrifft viele Bereiche des Lebens. So auch den guten Weingeschmack. Während in den USA und Europa Auktionen feinster Weine eher digital abgehalten werden müssen, geht man in Asien langsam zur Normalität über.

Dominanz von Burgunder in Asien

Bildquelle: Pixabay / FranceIntense

Eine besonders beeindruckende Veranstaltung hielt das Auktionshaus Acker Merrall & Condit ("Acker") Ende September 2020 in Hongkong ab. Die Auktion, die rund 7 Mio. US-Dollar an Erlösen einbrachte, bestätigte einen Trend.

