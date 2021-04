Linz (www.anleihencheck.de) - Die australische Regierung kann ihre Impfversprechen nicht halten und es ist nicht mehr sicher, dass jeder Australier, der geimpft werden möchte, auch in diesem Jahr noch geimpft wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies werde den wirtschaftliche Aufschwung verzögern. Dank der Erholung in China und steigenden Rohstoffpreisen könne sich die australische Konjunktur gut halten. Auch der Arbeitsmarkt verbessere sich. Die australische Notenbank halte mit Anleiherückkäufen nach wie vor die Finanzierungsbedingungen günstig und bleibe vorsichtig. (13.04.2021/alc/a/a) ...

