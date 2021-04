Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Vormittag wird in Deutschland die ZEW-Umfrage mit Interesse erwartet - die Konjunkturerwartung sollte unter positiven Vorzeichen stehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es würden zwar keine Freudensprünge erwartet, dennoch werde der Blick in die Zukunft wieder von Zuversicht geprägt sein. In Amerika stünden Verbraucherpreise auf dem Plan - diese würden in den letzten Wochen um die Marke von 2,50% schwanken. Mit steigenden Energiepreisen könne heute davon ausgegangen werden, dass auch aktuell keine Trendumkehr zu erkennen sein werde. Durch deutliche Absagen seitens der US-Notenbank FED, die Leitzinsen bald anzuheben, sollten Zinserhöhungserwartungen dadurch nicht verstärkt werden. Wir rechnen heute mit dem gewohnten Kursverlauf zwischen 1,1850 und 1,1930, so Oberbank. (13.04.2021/alc/a/a) ...

