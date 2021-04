Die Investitionen in Immobilien lagen heuer im 1. Quartal drei Prozent unter dem Wert des Vorjahres, als Österreich Mitte März 2020 in den ersten Corona-Lockdown ging. Insgesamt wurden von Jänner bis März 603 Mio. Euro in Immobilien investiert, rechnete heute der internationale Immobiliendienstleister CBRE vor. 32 Prozent der Gesamtsumme entfielen auf Wohnimmobilien, 29 Prozent auf Industrie und Logistik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...