- BERENBERG RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 2000 (1915) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN PRICE TARGET TO 940 (900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1750 (1200) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES WEIR GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2150 PENCE - INVESTEC RAISES AVIVA TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 460 (360) PENCE - JEFFERIES CUTS ON THE BEACH PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS TUI PRICE TARGET TO 78 (100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TO 'OVERWEIGHT' ('N') - T 350 (270) PENCE - LIBERUM CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1000 PENCE - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 2090 (1945) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES REDROW PRICE TARGET TO 790 (745) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2400 (1850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 6100 (6500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 540 (445) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'NEUTRAL'



