Janitos hat den Leistungsumfang seiner Unfallversicherung in einigen Punkten erweitert. In den Produktlinien Balance und Best Selection ist nun das Risiko gegen Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen, beispielsweise eine Corona-Schutzimpfung, abgedeckt. Der Heidelberger Maklerversicherer Janitos verbessert seine Unfallversicherung: In der Produktlinie Balance kann die Invalidität nun bis zu 24 Monate geltend gemacht werden, die Anrechnung der Mitwirkung erfolgt erst ab einem Anteil von 75% und ...

