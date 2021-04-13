Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 13.04.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 660 internationalen Medien
Transformation! Zweistellige Millionenvereinbarung besiegelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1T8Q6 ISIN: AU000000WKT6 Ticker-Symbol: N6D 
Tradegate
08.04.21
09:13 Uhr
0,119 Euro
+0,002
+1,71 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
WALKABOUT RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WALKABOUT RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1440,17912:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
WALKABOUT RESOURCES
WALKABOUT RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
WALKABOUT RESOURCES LTD0,119+1,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.