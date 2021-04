Hannover (ots) - Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und die ganze Bandbreite digitaler Funktionen zu fördern, öffnet die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, im Jahr 2021 wieder als digitale Online-Messe. Die diesjährige Digitalmesse umfasst ein umfassendes System von Konferenzen, digitalen Produktpräsentationen, Business Meetings und Käufer-Abgleich, das den Ausstellern einen weltweiten Zugang zu digitalen Unternehmen ermöglicht.COSMOPlat nimmt als industrielle Internetplattform mit unabhängigen chinesischen Schutzrechten bereits zum vierten Mal an der Hannover Messe teil. Von seinem Debüt im Jahr 2017 bis zur Ausstellung des Modells der Massenanpassung, um im Jahr 2021 eine globale Ermächtigung und eine gemeinsame Wertschöpfung zu erreichen, hat COSMOPlat ein industrielles Internetsystem mit chinesischen Merkmalen geschaffen, das in Hannover zu einer unverwechselbaren "chinesischen Lösung" wurde.Mit der kontinuierlichen Förderung des Industrie 4.0-Prozesses erforschen alle Länder tiefgreifend den Bereich des industriellen Internets. Derzeit stellt das globale industrielle Internet einen "dreibeinigen" Trend dar, angeführt von Deutschland, den Vereinigten Staaten und China. Das industrielle Internet wird in Deutschland durch die von Siemens auf Basis der eigenen Industrie entwickelten Plattform "MindSphere" vertreten, in den USA durch die von GE etablierte Plattform "Predix Cloud". Chinas industrielle Internetplattform, vertreten durch COSMOPlat, hat ebenfalls einen industriellen Internet-Weg mit chinesischen Merkmalen eingeschlagen.Auf dem internationalen Parkett hat COSMOPlat die Führung bei der Entwicklung von industriellen Internet-Standards für Massenanpassung in den drei großen internationalen Standardisierungsorganisationen IEEE, ISO und IEC übernommen und verfügt über ein gewisses Maß an Entscheidungsgewalt über den Standard. 2020 wurde COSMOPlat als einziger Teilnehmer von außerhalb der EU eingeladen, am Aufbau des europäischen Cloud Projekt GAIA-X mitzuwirken. In China wurde COSMOPlat in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von der Regierung als eine der nationalen "branchen- und regionenübergreifenden" Plattformen ausgewählt, was zeigt, dass COSMOPlat der Branche in ihrer Entwicklung bereits voraus ist.Zuvor war COSMOPlat drei Jahre lang auf der Hannover Messe mit den Schlagworten "Bedrohung", "Willkommen" und "Landung" aufgetreten, was nicht nur die Stärke der Kaos COSMOPlat-Plattform im Bereich des industriellen Internets zeigte, sondern auch eine "chinesische Marke" schuf. Auf der Hannover Messe 2021 konsolidierte COSMOPlat seine sechs Ermächtigungen und stellte "acht Kernlösungen" vor, um der Welt die "chinesische Lösung" im Bereich des industriellen Internets zu zeigen.China ist sowohl ein großes Erzeuger- als auch ein großes Verbraucherland. Für China kann das industrielle Internet genutzt werden, um die erfolgreichen Erfahrungen von Modellunternehmen und Unternehmensfähigkeiten auf weitere Regionen zu übertragen und anschließend das ganze Land abzudecken, um wirklich wettbewerbsfähig zu werden und ein industrielles Internetsystem mit chinesischen Eigenschaften zu schaffen.Pressekontakt:Yang WenPhone\uff1a400-135-7277\uff08China\uff09support.cosmoplat.comWebsite\uff1awww.cosmoplat.comOriginal-Content von: cosmoplat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154301/4887643