Es ist kein Wunder. In der Coronakrise sitzen die Menschen zuhause, und geben kein Geld aus für Kinos, Restaurantbesuche oder Urlaubsreisen. Aktuelle Daten zeigen, dass die Menschen in Deutschland weniger für Dienstleistungen ausgeben, dafür aber mehr für langlebige Gebrauchsgüter - also zum Beispiel Hausrenovierung, Garten-Verschönerung etc. Unterm Strich aber steigen die Einlagen der Menschen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...