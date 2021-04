MAINZ (dpa-AFX) - Die Mediengruppe VRM stellt einen Teil der Chefredaktion neu auf. Der bisher für die hessischen Tageszeitungen zuständige Chefredakteur Lars Hennemann werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. Juni verlassen, teilte die VRM am Dienstag an ihrem Hauptsitz in Mainz mit. Seine Position werde nicht nachbesetzt, die bisherigen Aufgaben würden aufgeteilt.

Demnach übernimmt Tim Maurer zum 1. Juli als stellvertretender Chefredakteur und Titelverantwortlicher für die "Echo"-Medien die Zuständigkeit für alle Lokalausgaben in Südhessen, Olaf Streubig als stellvertretender Chefredakteur und Titelverantwortlicher die Lokalausgaben des "Wiesbadener Kurier". Beide berichten künftig an Chefredakteur Lutz Eberhard, der auch Mitglied der VRM-Geschäftsleitung ist.

Die VRM hat in den vergangenen Jahren mit der Übernahme von Zeitungshäusern in Darmstadt, Gießen und Wetzlar ihr Verbreitungsgebiet nach Süd- und Mittelhessen ausgedehnt. Unter dem Dach der Gruppe erscheinen nach eigenen Angaben 27 Tageszeitungsausgaben./hus/DP/mis