Die neue Regelung im Umgang mit der Pandemie sieht ein Recht auf Tests am Arbeitsplatz vor. Der Entwurf beschäftigt sich auch mit den Fragen, welche Tests Verwendung finden dürfen und wer sie bezahlt. Das Bundeskabinett hat am Dienstag eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die enthält auch Auflagen für Firmen: Einmal pro Woche müssen Betriebe ihren Angestellten einen Test anbieten, das sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Sie betont, nur das Angebot sei verpflichtend, nicht aber die Durchsetzung und Dokumentation. Also gibt es auch in Zukunft keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...