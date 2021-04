Berlin (ots) -- comdirect verteidigt Titel als Online Broker des Jahres- In insgesamt 6 Kategorien konnten Trader und Anleger ihren Lieblingsbroker wählen- Rekordteilnahme: über 98.000 Teilnehmer haben die besten Broker gewählt- DEGIRO gleich vier Mal in den Top 3- NeoBroker und LeanBroker besonders erfolgreichBerlin (ots) - Brokerwahl 2021: die bereits 21. Ausgabe der Wahl zum Broker des Jahres, die vom 01. März bis zum 31. März 2021 unter www.brokerwahl.de stattfand, ist entschieden.Durch den Tradingboom der letzten 24 Monate und den erfolgreichen Einzug der Neobroker in das ohnehin schon hart umkämpfte Marktumfeld der Broker gab es wie schon im Vorjahr einige Verschiebungen bei den Siegern. Die neuen Broker konnten sich nach dem bereits guten Abschneiden im letzten Jahr weiter verbessern und zeigten den etablierten Brokern und Banken, dass mit ihnen weiter zu rechnen ist.Aber auch schon länger im Markt bestehende Broker, die von der Grundausrichtung lean (also schlank und auf Trading fokussiert) aufgestellt sind und kostengünstigen Aktienhandel anbieten können, gehören zu den klaren Gewinnern des anhaltenden Trading Booms.Online Broker des Jahres 2021Die mittlerweile in die Commerzbank integrierte comdirect konnte den Kampf um den Titel in der Hauptkategorie "Online Broker des Jahres 2021" für sich entscheiden und damit den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Auf Platz 2 folgte der LeanBroker DEGIRO (letztes Jahr noch auf dem vierten Platz), der sich knapp vor dem AllroundBroker Consorsbank plazieren konnte.Dann kommen direkt drei Neobroker: Trade Republic, Gratisbroker und justTRADE. Es folgen auf dem achten Platz der LeanBroker onvista bank und auf dem neunten Platz dann schon der nächste NeoBroker: Smartbroker aus Berlin.Die gesamte Pressemitteilung sowie alle Gewinner und Ergebnisse der Brokerwahl finden Sie hier: https://broker-test.de/trading-news/brokerwahl-2021-entschieden-das-sind-die-sieger-der-wahl-zum-broker-des-jahres-2021/Pressekontakt:David Ernstingpresse@ernsting.com+49-30-57705513-0Original-Content von: Ernsting.com Publications GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22295/4887919