In einer Erklärung die am Dienstag veröffentlicht wurde, empfahl die US Food and Drug Administration (FDA) die Verwendung des Johnson & Johnsons Coronavirus-Impfstoffs auszusetzen, bis die Überprüfung der Fälle von Blutgerinnseln abgeschlossen ist, so Reuters. "Die FDA prüft die Daten von sechs gemeldeten US-Fällen einer seltenen und schweren Art von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...