Dem Chef oder der Chefin einfach mal ein Nein ins Gesicht sagen - vielen fällt das äußerst schwer, die Folge sind oft Überstunden. "Say No! More" zeigt euch, wie es anders geht. Die wichtigste Frage zu Beginn: Wie wollt ihr eigentlich aussehen? Einen langen Rock, eine randlose Brille und eine grüne Bluse? Und in welcher Sprache soll eigentlich Nein gesagt werden? In welcher Stimmfarbe? Sind diese Fragen in einem kleinen Charakter-Editor geklärt, die eigene Spielfigur erstellt, kann die Reise in die beschwerliche Berufswelt beginnen. Als neue Praktikantin in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...