Wüstenrot & Württembergische AG Stuttgart Lebenslauf Dr. Frank Ellenbürger Persönliche Daten Geburtsdatum: 17.03.1960 Geburtsort: Wuppertal Ausbildung Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei den Victoria Versicherungsgesellschaften Studium der Betriebswirtschaft und anschließende Promotion, Universität zu Köln Steuerberaterexamen Wirtschaftsprüferexamen Beruflicher Werdegang 01/1988 - 03/2021

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: 1998 - 2021 Partner im Bereich Financial Services 2006 - 2020 (Bereichs-) Vorstand Versicherungen 2006 - 2021 Mitglied im globalen Leadership Team der KPMG Versicherungspraxis 2006 - 2013 Leitung der globalen Versicherungspraxis 2006 - 2007 Leitung der amerikanischen Versicherungspraxis 2019 - 2021 Leitung der europäischen Versicherungspraxis ab 04/2021

Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis Facharbeit Seit 2008 Vorsitzender des Versicherungsfachausschusses des IdW Seit 2017 Mitglied im Versicherungsbeirat der BaFin 2006 - 2016 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Versicherungen der europäischen Wirtschaftsprüfervereinigung Accountancy Europe 2008 - 2016 Mitglied Versicherungsbeirat der europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien und weitere wesentliche Tätigkeiten keine Wüstenrot & Württembergische AG

