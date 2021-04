Wien (www.fondscheck.de) - Der amerikanische Finanzkonzern Ameriprise Financial übernimmt von der BMO Financial Group deren Asset-Management-Geschäft in Europa, Asien, Nahost und Nordafrika (EMEA), so die Experten von "FONDS professionell".Ameriprise sei der Mutterkonzern von Columbia Threadneedle. Für einen Kaufpreis von 845 Millionen Dollar in bar (709 Millionen Euro) solle ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 124 Milliarden Dollar (104 Milliarden Euro) den Besitzer wechseln, habe Ameriprise in einer Mitteilung bekannt gegeben. Das Haus habe 2015 seine US-Fondseinheit Columbia mit seiner britischen Fondstochter Threadneedle verschmolzen. ...

