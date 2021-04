Microsoft hat seine Notebook-Reihe neu aufgelegt: Das Surface Laptop 4 kommt wahlweise mit Intels oder AMDs aktueller Prozessorgeneration; begleitet wird es von allerlei Accessoires wie etwa den Surface Headphones 2 Plus. Erst vor wenigen Tagen sind viele technische Daten des Surface Laptop 4 vorab ans Tageslicht gelangt, nun ist die neue Generation offiziell per Pressemitteilung enthüllt worden. Die neuen Versionen werden wie die Vorgänger in 13,5 und 15 Zoll mit verschiedenen Prozessoroptionen angeboten. Sie sind ab sofort ab 1.129 Euro* vorbestellbar, der Marktstart erfolgt am 27. April. Surface Laptop 4: ...

