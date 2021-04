Unterföhring (ots) - "Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial" am Samstag: SAT.1 überträgt die Beisetzung von Prinz Philip am 17. April ab 14:30 Uhr live. Adelsexpertin Vanessa Blumhagen und Moderator Daniel Boschmann führen durch die dreieinhalbstündige Sendung. Entertainer Ross Antony berichtet live aus London. Der gebürtige Brite und glühende Royal-Fan reist mit seinem Mann Paul Reeves extra für die Trauerfeier in die britische Hauptstadt. Außerdem zu Gast in der Sondersendung: die in London lebende Lilly Becker.Prinz Philip, der Ehemann von Queen Elisabeth II., war am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis auf Schloss Windsor statt."Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial" am Samstag, 17. April 2021, ab 14:30 Uhr live in SAT.1Pressekontakt:Michael Ulichstv. VP Communications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4888069