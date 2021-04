Wir erinnern uns. Am 1. April verkündete die OPEC im Rahmen ihrer Sitzung mit ihren externen Partnern, dass man in den folgenden Monaten die Öl-Fördermenge wieder schrittweise erhöhen wird. Die weltweiten Impf-Erfolge geben wohl genug Anlass zur Hoffnung, dass man größere Mengen an Öl auf dem Weltmarkt absetzen kann, ohne dem Ölpreis zu schaden? Gesponserter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...