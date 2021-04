SPACs - was ist das? Wie funktionieren SPACs? Und lohnt es sich für Sie als Anleger, in diesen neuen Börsentrend zu investieren? Die Antworten auf diese Fragen liefert dieses Video!Die Abkürzung SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company und bezeichnet eine Firmenhülle, hinter der kein richtiges Unternehmen steht! Eine SPAC ist quasi ein Börsengang per Firmenhülle. Anleger können so vom rasanten Aufstieg chancenreicher Wachstumswerte von Anfang an profitieren.Wie so eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...