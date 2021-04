München (www.anleihencheck.de) - Extrem niedrige Renditen, eine noch ungewisse Erholung, das schlummernde Risiko einer Inflation - das derzeitige Marktumfeld lässt Anleiheanleger bangen, so die Experten von AllianceBernstein (AB)."Zwar rechnen auch wir damit, dass sich die Weltwirtschaft an der Schwelle zu einem neuen, inflationäreren Zeitalter befindet, jedoch erwarten wir in nächster Zeit weder eine signifikante und anhaltende Inflation, noch einen dramatischen Zinsanstieg", würden Scott DiMaggio und Gershon Distenfeld, Co-Heads Fixed Income bei AllianceBernstein (AB) betonen. Trotzdem sollten sich Anleger gegen das Inflationsrisiko absichern. ...

