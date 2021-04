DJ J&J verschiebt Markteinführung seines Corona-Impfstoffs in Europa

Von Peter Loftus

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) will die ursprünglich für Ende des Monats geplante Markteinführung seines Corona-Impfstoffs in Europa verschieben. Johnson & Johnson wisse vom Auftreten von Blutgerinnseln in Kombination mit einer niedrigen Thrombozytenzahl bei einer geringen Anzahl von Menschen, die mit dem Vakzin des Pharmakonzerns geimpft worden seien, hieß es in einer J&J-Stellungnahme. Johnson & Johnson arbeite in dieser Angelegenheit eng mit den Gesundheitsbehörden und medizinischen Experten zusammen.

Zuvor hatten die US-Gesundheitsbehörden eine sofortige Aussetzung bei den Impfungen mit dem J&J-Vakzin empfohlen, nachdem vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln bekannt geworden waren.

