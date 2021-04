"Es besteht jedoch eindeutig ein hohes Mass an Unsicherheit über die Beträge, die letztendlich an die Fondsanleger ausgeschüttet werden können."Zürich - Die Credit Suisse schüttet weitere 1,7 Milliarden Dollar an die Greensill-Fondsinvestoren aus. Damit hat sie nun 4,8 Milliarden Dollar an die Anleger in die "Lieferketten-Finanzierungs"-Fonds zurückbezahlt, die Ende Februar noch mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet waren. Im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 9. April habe die CS rund 2,0 Milliarden Dollar aus den Forderungen...

