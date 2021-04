Der Bitcoin profitierte in den vergangenen Monaten von dem zunehmenden Interesse aus der Wirtschaft und von Investoren.Frankfurt - Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin hat erneut ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag wurde ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bei 62'741 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Im Vergleich zum Vortag stieg der Kurs um mehr als vier Prozent. Seit Beginn des Jahres befindet sich der Bitcoin in einem rasanten Höhenflug.

