Eine Vertriebslizenz in Brasilien hat am Dienstag für Interesse der Anleger an den Aktien von Eckert & Ziegler gesorgt. Ihr Kurs rückte zeitweise auf ein neues Rekordhoch vor, die Papiere zählten damit zu den Top-Performern im SDAX. Ein Börsianer sah die Meldung zum Brasilien-Geschäft als positiven Kurstreiber an.Laut Mitteilung des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens erteilte die brasilianische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...