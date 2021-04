ABB wurde für den Cobot Gofa mit dem Red Dot Design Award "Best of the Best" ausgezeichnet. Die Juroren würdigten das Designkonzept des Roboters, das ihn für Anwender ansprechend und zugänglich zugleich machen soll. Gofa von ABB ist der laut Hersteller schnellste Cobot seiner Klasse und dafür konzipiert, bei vielen Aufgaben Seite an Seite mit Menschen zusammenzuarbeiten - ganz ohne Zäune oder Umhausungen. Seine Sicherheitsfunktionen ermöglichen dabei eine sichere und direkte Kollaboration. Dazu zählen unter anderem intelligente Sensoren in jedem Gelenk, die den Roboter binnen Millisekunden zum ...

