Washington - US-Präsident Joe Biden will scheinbar bis zum 11. September die US-Truppen aus Afghanistan abziehen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise.



Demnach soll der Truppen-Abzug noch vor dem 1. Mai starten und spätestens bis zum 20. Jahrestag der Terroranschläge von 2001 beendet sein. Der Bundestag hatte zuvor noch für eine Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan bis Januar 2022 gestimmt. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte in seiner Regierungszeit mit den Taliban noch vereinbart, bis zum 1. Mai aus Afghanistan abzuziehen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de