Paris - Im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League hat der FC Bayern München auswärts gegen Paris Saint Germain nach einem 2:3 im Hinspiel mit 1:0 gewonnen und den Einzug ins Halbfinale knapp verpasst. Die Münchener suchten von Beginn an den Weg zum Tor, liefen aber immer wieder in gefährliche Konter.



In der neunten Minute landete der Ball nach einem Missverständnis im Bayern-Strafraum bei Neymar, der aus kurzer Distanz an Neuer scheiterte. In der 27. Minute zog Kimmich aus 18 Metern ab, zielte aber knapp am Eck vorbei. Im direkten Gegenzug in der selben Minute legte Mbappé für Neymar quer und der Brasilianer scheiterte erneut am Welttorhüter. Der Stürmer traf zudem in der 37. Minute die Latte und in der 39. Minute den rechten Pfosten - der Südamerikaner betrieb Chancenwucher.



In der 40. Minute stellte Choupo-Moting stattdessen den Spielverlauf auf den Kopf, als er nach Alabas Schuss den von Navas abgewehrten Ball per Kopf abstauben konnte. Zur Pause brauchte die Flick-Elf noch ein Tor fürs Weiterkommen. In der 53. Minute hatte aber stattdessen wieder Paris die Riesenmöglichkeit, nach Querpass von Di Maria verpasste Neymar allerdings haarscharf. In der 78. Minute schien Mbappé frei vor Neuer den Ausgleich zu schießen, der Treffer wurde wegen sehr knappem Abseits aber zurückgenommen.



In der 82. Minute zielte wiederum Sané mit seinem Flachschuss zu weit links. Beide Mannschaften spielten bis zum Schluss quasi ohne Mittelfeld, quasi jede Szene strahlte Torgefahr aus. In der Schlussphase versuchte der Titelverteidiger nochmal alles, hatte aber keinen Erfolg. Es blieb beim Treffer von Choupo-Moting, der Bayern München nicht zum Weiterkommen reichte, Paris wurde nicht für den Chancenwucher bestraft.

