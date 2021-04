Wie weit dehnt sich die Range-Phase im DAX aus? Diese Frage stellen sich Trader und Anleger zugleich. An diesen Marken erfolgt die Entscheidung. Gefangen in der DAX-Range Auch eine Woche nach dem Rekordhoch im DAX gab es keine relevanten Kursbewegungen zu finden. Das Trading vollzieht sich in ruhigen Bahnen und muss übergeordnet als abwartend umschrieben werden. Vom Oster-GAP auf der Unterseite und dem Rekordhoch auf der Oberseite ging keine Signalwirkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...