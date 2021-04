Mavenir und Xilinx schließen eine Kooperation, um das Open-RAN-Ökosystem mit dem führenden Open-RAN-Massive-MIMO-Portfolio voran zu bringen

Erfolgreiche End-to-End-Integration von Massive MIMO unter Anwendung von Open-RAN-Prinzipien

Das erste "Massive MIMO 64TRX"-Produkt wird für Ende 2021 erwartet

Mavenir, der branchenweit einzige End-to-End-Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware und Marktführer bei der Beschleunigung der Transformation von Software-Netzwerken für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Provider, CSPs), und Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX), der Marktführer im Bereich Adaptive Computing, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen zusammenarbeiten, um ein einheitliches 4G/5G-O-RAN-Massive-MIMO (mMIMO)-Portfolio auf den Markt zu bringen, das den Einsatz von Open RAN ermöglicht. Die erste gemeinsame mMIMO-64TRX-Lösung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 verfügbar sein.

In Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen die End-to-End-Integration einer mMIMO-Lösung der ersten Generation unter Anwendung von Open RAN-Prinzipien erfolgreich abgeschlossen. Die Integration erfolgte im Mavenir Lab in Bangalore, Indien, und umfasste mehrere Einsatzszenarien, die von sechs CSPs, alles führende globale Netzbetreiber, evaluiert wurden. Mavenir lieferte den "Virtualized RAN (vRAN)"-Support für mMIMO, einschließlich Kernnetzwerk, CU und DU, während Xilinx die O-RAN-Funkeinheit der Kategorie B bereitstellte.

"Diese Integration zeigt eine effiziente Open-RAN-Massive-MIMO-Lösung, um eine Diversifizierung der Telekommunikationslieferkette zu erreichen", sagt Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Bereitstellung offener und kompatibler Schnittstellen, die den Einsatz von mMIMO in dicht besiedelten Ballungsräumen mit hohem Mobilfunkaufkommen ermöglichen."

"Zusammen mit Mavenir waren wir frühe Verfechter der Open-RAN-Technologie und haben die Entwicklung von Standards in der Branche durch zahlreiche Feldversuche auf der ganzen Welt aktiv vorangetrieben", sagt Liam Madden, Executive Vice President und General Manager der Wired and Wireless Group bei Xilinx. "Mit den Investitionen, die wir in unsere marktführende drahtlose Funktechnologie und die Forschung und Entwicklung im Bereich Massive MIMO getätigt haben, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Mavenir, um unsere gemeinsame Expertise in den Bereichen Technologie und Funksysteme zu bündeln, die den Einsatz von marktführenden 5G-O-RAN-Massive-MIMO-Funklösungen vorantreiben wird."

Die in der Vergangenheit bei verschiedenen 4G- und 5G-Netzwerkimplementierungen weltweit führenden Unternehmen entwickeln gemeinsam die nächste Generation von mMIMO-Produkten, die die weltweit ersten O-RAN-kompatiblen 64TRX-mMIMO-Produkte mit einer unmittelbaren Bandbreite von bis zu 400 MHz in einem kompakten Formfaktor bieten werden. Die vRAN-Software von Mavenir unterstützt Multi-User-MIMO mit bis zu 16 Layern, fortschrittliche Empfängeralgorithmen, volldigitales Beamforming alles lauffähig auf der offenen und flexiblen Cloud-nativen Plattform von Mavenir sowie auf anderen Cloud-Plattformen.

Diese Produkte werden die Technologieplattform von Xilinx einschließlich RFSoC DFE und Versal AI für fortschrittliches Beamforming nutzen und eine vollständig integrierte O-RAN-konforme mMIMO-Lösung für Hardware und Software liefern.

"5G Open RAN hat ein erhebliches Momentum im Markt und ABI Research geht davon aus, dass die Ausgaben von Netzwerkanbietern bis 2026-27 10 Milliarden USD erreichen und dann bis 2030 mit 30 Milliarden USD das traditionelle RAN überholen werden", so Dimitris Mavrakis, Senior Research Director für 5G bei ABI Research. "Während Mavenir und Xilinx weiterhin zusammenarbeiten, um die Einführung von O-RAN-basiertem Massive MIMO voranzutreiben, kommen ihre Lösungen genau zum richtigen Zeitpunkt, um diesen wachstumsstarken Markt mit der höheren spektralen Effizienz, Leistung, Energieeffizienz und den geringeren Kosten zu bedienen, die für die steigende 5G-Nachfrage erforderlich sind."

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über Xilinx:

Xilinx, Inc. entwickelt hochflexible und adaptive Verarbeitungsplattformen, mit denen schnelle Innovationen in einer Vielzahl von Technologien möglich sind von der Cloud über die Edge bis hin zum Endpunkt. Xilinx ist der Erfinder von FPGAs und adaptiven SoCs (einschließlich unserer Adaptive Compute Acceleration Platform, oder ACAP), die die dynamischste Rechentechnologie der Branche liefern. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um skalierbare, differenzierte und intelligente Lösungen zu entwickeln, die eine anpassungsfähige, intelligente und vernetzte Welt von morgen ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter xilinx.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210413006244/de/

