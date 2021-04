Allerdings müsste die relevanten Finanzmarktaufsichtsbehörden der Ernennung noch zustimmen, teilte die Bank am Mittwoch mit.Die Ernennung von Pamela Hsu Phua stellt laut VP Bank einen wichtigen Meilenstein in der Strategie 2026 der Bank dar. Phua werde sowohl für das Geschäft in Singapur als auch in Hongkong verantwortlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...