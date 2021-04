Der Truppenabzug soll somit deutlich später erfolgen, als mit den Taliban vereinbart.Washington / Brüssel / Kabul - US-Präsident Joe Biden will den internationalen Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beenden und alle US-Truppen bis zum 11. September abziehen - also deutlich später als mit den Taliban vereinbart. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte am Dienstag, der Abzug der Truppen sei nicht an Bedingungen geknüpft und solle noch vor dem 1.

Den vollständigen Artikel lesen ...