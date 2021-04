DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

SAP ist im ersten Quartal angesichts einer sprunghaft gestiegenen operativen Marge ein überraschend guter Start ins Jahr 2021 gelungen. Für das Gesamtjahr wurden die unteren Enden der Prognosespannen zu Cloud- bzw Software-/Cloudumsatz erhöht, der Ausblick für das Betriebsergebnis bestätigt. Operativ wie auch unter dem Strich erhöhte sich der Quartalsgewinn deutlich, während der Umsatz insgesamt leicht rückläufig war, im Cloudgeschäft indes verhalten zulegte. Für das laufende Jahr setzt SAP darauf, dass sich das Wachstum der Clouderlöse weiter beschleunigen wird. Danach sollen sie währungsbereinigt um 14 bis 18 (2020: 15) Prozent auf 9,2 bis 9,5 von 8,09 Milliarden Euro zulegen. Der Umsatz mit Cloud und Software dürfte dagegen mit 23,4 bis 23,8 (2020: 23,23) Milliarden Euro durch das schwächer werdende Lizenzgeschäft maximal um 2 Prozent steigen. Beim Betriebsergebnis kalkuliert SAP weiterhin mit minus 1 bis 6 Prozent auf 7,8 bis 8,2 Milliarden im Vergleich zu 8,28 Milliarden Euro 2020.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensprognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie):

BEKANNTAGABE* PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20 Operative Marge 27,4 -- 23,5 -- 22,7 Umsatzerlöse 6.350 -3% 6.248 -4% 6.522 Cloud- und Softwareerlöse 5.430 +1% 5.291 -2% 5.398 Softwarelizenzen 480 +6% 380 -16% 451 Softwaresupport 2.800 -5% 2.804 -4% 2.934 Clouderlöse 2.150 +7% 2.129 +6% 2.012 Operatives Ergebnis 1.740 +17% 1.473 -1% 1.482 Ergebnis nach Steuern 1.720 +69% 1.060 +4% 1.015 Ergebnis je Aktie 1,40 +65% 0,89 +5% 0,85 *gerundet

TAGESTHEMA II

Covestro hat den Ausblick für das laufende Jahr angesichts eines besser als erwarteten Geschäftsverlaufs erhöht. Im ersten Quartal hat der Werkstoffhersteller das operative Ergebnis knapp verdreifacht und die eigenen Erwartungen erfüllt. Das EBITDA 2021 sieht Covestro nun zwischen 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro. Bisher wurden 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im Konsens wird laut Covestro mit 2,206 Milliarden Euro gerechnet. Den freien Cashflow sieht Covestro mit 1,3 bis 1,8 Milliarden Euro über der bisherigen Spanne von 0,9 bis 1,4 Milliarden Euro. Hier erwarteten Analysten 1,037 Milliarden Euro. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (Roce) soll zwischen 12 und 17 Prozent liegen. Hier wurden bisher 7 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 1H

12:55 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 NL/Airbus Group, HV

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+0,1% gg Vj - US 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.304,00 0,27 S&P-500-Indikation 4.142,75 0,02 Nasdaq-100-Indikation 13.991,00 0,03 Nikkei-225 29.672,75 -0,27 Schanghai-Composite 3.406,56 0,30 +/- Ticks Bund -Future 171,54 4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.234,36 0,13 DAX-Future 15.263,00 0,05 XDAX 15.249,26 0,04 MDAX 32.666,14 0,60 TecDAX 3.487,03 0,96 EuroStoxx50 3.966,99 0,13 Stoxx50 3.352,06 -0,16 Dow-Jones 33.677,27 -0,20 S&P-500-Index 4.141,59 0,33 Nasdaq-Comp. 13.996,10 1,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,50 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Uneinheitlich - Mit Blick auf den bevorstehenden Beginn der Berichtssaison hielten sich die Anleger erneut zurück. Etwas bremsend wirkten auch die unerwartet gesunkenen ZEW-Konjunkturerwartungen, ebenso sorgte die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland für Zurückhaltung. Für einen nur kurzen Rücksetzer sorgte die Nachricht, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson zunächst nicht verimpft werden kann. Für etwas Nervosität bei Airbus sorgten überraschende Wechsel im Management. Airbus verloren 1,5 Prozent. Givaudan kletterten um 2,1 Prozent, nach als "richtig stark" bezeichneten Umsatzzahlen des Aromastoffherstellers. In diesem Sog legten Symrise um 3 Prozent zu. Babcock sprangen um 32 Prozent nach oben. Die Briten müssen zwar rund 1,7 Milliarden Pfund abschreiben, eine zuvor befürchtete Kapitalmaßnahmen ist dafür aber nicht nötig.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Nach dem Rekordhoch der Vorwoche behielt der DAX bereits den fünften Tag zumindest Tuchfühlung zu diesem. Sogenannte Stay-at-Home-Aktien liefen besser als der breite Markt. So legten Zalando, Teamviewer und Shop Apotheke zwischen 2,8 und 6,4 Prozent zu, Delivery Hero gewannen 3,5 Prozent und Deutsche Post 1,5 Prozent. Dermapharm haussierten um 11,6 Prozent. Der Medikamentenhersteller hatte einen starken Umsatzausblick geliefert. Für Leoni ging es um 7,2 Prozent nach oben, nachdem der österreichische Unternehmer Stefan Pierer seinen Anteil erhöht hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Covestro zeigten sich laut einem Händler von Lang & Schwarz 4 Prozent fester. Das DAX-Unternehmen hatte den Jahresausblick angehoben und übertraf damit die Konsensprognosen. Dagegen gab Aumann einen trüben Ausblick und streicht die die Dividende. Der Kurs sauste 10 Prozent abwärts. Compleo fielen mit einer Kapitalerhöhung um gut 4 Prozent zurück.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Anleger mussten sich im Geflecht sinkender Renditen, moderater Inflationssorgen nach nur ganz knapp über der Erwartung ausgefallenen Verbraucherpreisen und der Perspektive einer verzögerten Öffnung der Wirtschaft zurechtfinden. Der Dow landete als einziger Index im Minus, belastet von Johnson & Johnson (-1,3%), deren Corona-Impfstoff wegen Blutgerinnungsproblemen zunächst gestoppt wurde. Davon profitierten die in der Pandemie favorisierten Technologiewerte, die zudem gestützt wurden von fallenden Renditen - die Zehnjahresrendite sackte deutlich ab auf 1,62 Prozent, ein Dreiwochentief. Leidtragende der Impfstoffprobleme waren Einzelhandelswerte wie Bed Bath & Beyond (-5,3%) oder Macy's (-2,5%). Nvidia stiegen dagegen um 3,1 Prozent. Der US-Chipentwickler verstärkt seinen Wettbewerb mit Intel und AMD im Bereich der künstlichen Intelligenz und setzt dabei auf einen neuen Hauptprozessor für moderne Rechenzentren. Boeing zogen um 1,5 Prozent an. Händler verwiesen auf 196 Bruttobestellungen im März. Diese entsprechen dem höchsten Wert seit Dezember 2018.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1964 +0,12% 1,1949 1,1932 -2,0% EUR/JPY 130,35 +0,03% 130,31 130,31 +3,4% EUR/CHF 1,1005 +0,04% 1,1001 1,1007 +1,8% EUR/GBP 0,8683 -0,09% 0,8691 0,8683 -2,8% USD/JPY 108,95 -0,10% 109,06 109,23 +5,5% GBP/USD 1,3778 +0,20% 1,3751 1,3741 +0,8% USD/CNH 6,5426 -0,04% 6,5449 6,5446 +0,6% Bitcoin BTC/USD 64.215,68 1,676 63.157,50 63.135,82 +121,1%

Die jüngste US-Inflationsentwicklung und sinkende Renditen setzten den Dollar unter Druck. Der Euro stieg auf 1,1951 nach Wechselkursen um 1,1878 Dollar im Tagestief. Die Daten zur Preisentwicklung entfachten wegen des Einflusses der Energiepreise aktuell keine zusätzlichen Inflationssorgen, hieß es. Eine Hausse fand derweil bei den Kryptowährungen statt, so stieg der Bitcoin auf ein Rekordhoch von über 63.700 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf den Börsengang des Handelsplattformbetreibers Coinbase am Mittwoch, der für zusätzliche Akzeptanz der Kunstwährungen sorgen dürfte. Am frühen Mittwoch markiert der Bitcoin weitere Rekordhochs.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,78 60,18 +1,0% 0,60 +24,8% Brent/ICE 64,13 63,67 +0,7% 0,46 +24,3%

Die Erdölpreise zogen mit Unterstützung deutlich gestiegener Ex- und Importe Chinas an. Außerdem stütze eine neue Opec-Prognose, wonach Konjunktur und Ölnachfrage in diesem Jahr von einem sich aufhellenden Ausblick und Konjunkturpaketen von historischer Größe gestützt werden dürften. Das Erdölkartell erhöhte die Prognose für die globale tägliche Ölnachfrage. Im späten Handel und am Mittochfrüh in Asien stiegen die Preise weiter, nachdem US-Branchendaten für die vergangene Woche einen Rückgang der Ölvorräte zeigten.

