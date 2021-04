Am Donnerstag um 18 Uhr wird Daimler seine neue Elektro-Limousine EQS vorstellen. Die Erwartungshaltung ist hoch. Warburg Research bleibt für die Aktie bullish….Daimler scheint im Zeitalter der Elektromobilität endlich angekommen. Am Donnerstag wird der Konzern sein neues Flaggschiff, den EQS, vorstellen. Der EQS könnte in Bezug auf technische Merkmale, Design und Qualität einen neuen Maßstab für Elektroautos im Premium-Segment setzen.Die Markteinführung der EQS-Limousine durch Mercedes-Benz könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...