München (ots/PRNewswire) - Lifesum (https://lifesum.com/), Anbieter der gleichnamig weltweit führenden Ernährungs-App und das deutsche Firmenfitness-Unternehmen qualitrain arbeiten jetzt als Partner im Bereich gesunde Ernährung zusammen. Die deutschlandweit über 80.000 qualitrain Mitglieder können ab sofort auf das Ernährungsprogramm von Lifesum zugreifen, das ihnen dabei hilft, ihr Wohlbefinden durch eine ausgewogene Ernährung zu verbessern."Bei Ernährung geht es nicht nur um die Zahlen auf der Waage. Was wir essen, ist entscheidend für unseren allgemeinen Gesundheitszustand und für unser Wohlbefinden. Wir freuen uns darauf, den qualitrain Mitgliedern dabei zu helfen, besser zu verstehen, wie die Lebensmittel, die sie essen, ihr tägliches Wohlbefinden und ihre Leistung beeinflussen" so Marcus Gners, Co-Gründer und CSO von Lifesum.Der Marktführer in der digitalen Ernährungsberatung hat soeben die Marke von 50 Millionen Nutzern übeschritten und einen eigenen Gesundheitsbeirat gegründet, der das Unternehmen bei seinen zukünftigen Innovationen unterstützen soll.Auch qualitrain freut sich über die neu geschlossene Partnerschaft: "Wer seine Mitarbeiter langfristig gesund und leistungsfähig halten möchte, muss ganzheitliche Konzepte verfolgen, die neben Bewegung und Sport auch andere gesundheitsrelevante Themen in den Fokus rücken. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist dabei eine wichtige Säule, die wir auch über unser qualitrain Angebot abdecken möchten. Mit Lifesum haben wir dafür den weltweiten Marktführer an Bord geholt und ermöglichen unseren Mitgliedern so den Zugang zu individuellen Ernährungsplänen und Rezepten, die sie bei der Erreichung ihrer Gesundheitsziele unterstützen," so Nicolas Stadtelmeyer, Geschäftsführer der qualitrain GmbH.qualitrain verzeichnet über 80.000 registrierte Mitarbeiter aus mehr als 2.000 Unternehmen in Deutschland. Diese haben Zugang zu einem deutschlandweiten Netzwerk aus über 4.000 Fitness- und Wellnesseinrichtungen - darunter Fitnessstudios, Yogastudios, Schwimmbäder und Kletterhallen. Durch die Partnerschaft mit Lifesum baut qualitrain seine Angebotspalette weiter aus und stärkt seinen ganzheitlichen Corporate Wellness Ansatz.Über LifesumLifesum ist das weltweit führende Unternehmen für digitale Ernährungsberatung und hilft über 50 Millionen Nutzern weltweit, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Ganz gleich, ob das Ziel darin besteht, Gewicht zu verlieren oder einfach mehr Energie für den Tag zu haben, die Lifesum-App bietet eine personalisierte Ernährung nach Maß und verfügt über eine Vielzahl von Ernährungsplänen, gesunden Rezepten, Trackern und all das basierend auf den Zielen, Unverträglichkeiten und dem Lebensstil der Nutzer. Mehr Informationen über Lifesum unter Lifesum.com (https://lifesum.com/).Über qualitrainDas Firmenfitness-Netzwerk qualitrain unterstützt Unternehmen bei der Planung und Umsetzung eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Dazu bietet qualitrain Firmen und ihren Mitarbeitern mit nur einer Mitgliedschaft Zugang zu über 4.000 hochwertigen Sport- und Fitnesseinrichtungen in ganz Deutschland. Dazu zählen neben Premium-Fitnessstudios auch Schwimm- und Freizeitbäder, Yogastudios sowie Kletter- und Boulderhallen. Zusätzlich wird den Mitgliedern ein digitales Sportangebot aus über 1.000 Onlinekursen, Live Kursen und geführten Meditationen angeboten. 80.000 Arbeitnehmer aus über 1.200 Firmen trainieren so bereits wann, wo und so oft sie wollen. qualitrain gehört seit 2017 zum Münchner Sports-Tech Unternehmen EGYM. Mehr Informationen über qualitrain unter www.qualitrain.net.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1485694/Lifesum_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1485695/qualitrain_Logo.jpgKONTAKTE FÜR RÜCKFRAGEN:Lifesum: jade.castro@lifesum.comqualitrain: charlotte.berger@qualitrain.netOriginal-Content von: qualitrain; Lifesum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154819/4888277