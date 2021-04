BERLIN (dpa-AFX) - Nach der stundenlangen Fraktionssitzung im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union hat sich die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher bemüht, die Wogen zu glätten. "Beide Ministerpräsidenten, Markus Söder, genauso wie Armin Laschet, haben beide in der Fraktion gestern wirklich gut zugehört und beide haben - und das konnte man am Ende wirklich spüren - erklärt, (...) dass man einvernehmlich eine Lösung findet", sagte die CDU-Politikerin am Mittwochmorgen im ARD-"Morgenmagazin".

Unmittelbar nach der Aussprache in der Unionsfraktion hatte CSU-Chef Markus Söder am Dienstagabend eine Entscheidung mit CDU-Chef Armin Laschet über die Unions-Kanzlerkandidatur noch für diese Woche angekündigt. "Das muss das Ziel sein", betonte Breher auf die Frage, ob eine Entscheidung bis Sonntag zu erwarten ist. "In der jetzigen Zeit, wo sich wirklich jeder eigentlich eher um andere Dinge Sorgen macht, darf sich das nicht lange hinziehen."/klü/DP/mis