In dieser Woche startet in den USA die Berichtssaison, in der bis Anfang Mai vier von fünf Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Bücher öffnen werden. Die Gefahr nach drei aufeinanderfolgenden starken Quartalen ist, dass die Messlatte dieses Mal zu hoch liegt und die an positive Überraschungen gewöhnten Anleger enttäuscht von Dannen ziehen könnten. Gibt es Anzeichen dafür? Messlatte hängt sehr hoch Es ist eine Tradition an der Wall Street, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen vor der Berichtssaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...