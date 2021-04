Nachdem sich die US Food and Drug Administration (FDA) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geäußert hatten, gab Johnson & Johnson am frühen Mittwoch bekannt, dass sich die Einführung des Impfstoffs in Europa verzögert. Der Arzneimittelhersteller sagte auch, dass er sich der extrem seltenen Erkrankung bewusst ist, die durch seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...