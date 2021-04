Mörfelden-Walldorf (ots) - Die Zeitschrift Computer Bild ermittelte im Februar die beliebtesten Smarthome-Marken des Jahres 2021. Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Statista, führten sie Anwender- und Kundenbefragungen durch. Im Ergebnis zählt emmi®-dent zu den Siegern der Kategorie "Smarte Elektro- und Schallzahnbürsten". Das Unternehmen überzeugt mit der eigens entwickelten Ultraschall Methode zur Zahnreinigung.Reguläre Schallzahnbürsten gelten als Weiterentwicklung der elektrischen Zahnbürste. Die Borsten der Schallzahnbürste rotieren nicht, sondern bewegen sich sehr schnell hin und her. emmi®-dent hingegen nutzt reinen und echten Ultraschall. Während eine Schallzahnbürste bis zu 62.000 Schwingungen pro Minute erreichen kann, arbeiten emmi®-dent Ultraschallzahnbürsten mit bis zu 96 Millionen Ultraschallschwingungen pro Minute.Zähne putzen, ohne schrubbenManuelle, elektrische und Schallzahnbürsten funktionieren mechanisch, und setzen auf Zahncreme mit Schleifpartikeln, die den Zahnschmelz nachhaltig schädigen können. Mit emmi®-dent Produkten muss nicht gebürstet werden. Wo nicht gebürstet wird, ist keine Bewegung und wo keine Bewegung ist, entsteht kein Abrieb.Statt zu schrubben, wird der Bürstenkopf ohne Druck an die Zähne gehalten. Durch den Ultraschall fallen die in der speziellen Zahncreme enthaltenen Mikrobläschen in sich zusammen. Diese Mikrobläschen sind um ein vielfaches kleiner als die Poren im Zahnschmelz. Durch den Sogeffekt werden Verunreinigungen sicher entfernt.Klinisch kontrollierte Studien der Universität Witten/Herdecke bestätigen: Die antibakterielle Wirkung des Ultraschalls entfernt effektiv Plaque und Zahnfleischentzündungen. Des Weiteren können Ultraschallreinigung und Mikrobläschen, die natürliche Zahnfarbe schon nach wenigen Tagen zurückbringen.Durch die bewegungslose und druckfreie Zahnreinigung, eignen sich emmi®-dent Produkte gerade für Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch, sowie bei bereits bestehenden Zahnfleischproblemen. Auch für Träger von Zahnspangen, Zahnprotesten & Implantaten sind die emmi®-dent Produkte bestens geeignet.Passend zum Frühlingsanfang, bringt emmi®-dent mit innovativen Lösungen für die Mundhygiene, frischen Wind in den Tag ihrer Kunden. Smart im Kopf und für den Geldbeutel, sind die aktuellen Frühlingsangebote der perfekte Einstieg in die Produktwelt von emmi®-dent.Pressekontakt:kommponistenSamantha Aliotosamantha.alioto@die-kommponisten.comTel.: +49(0)69.13823.960Fax: +49(0)69.13823.849Original-Content von: Emmi Ultrasonic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154812/4888308