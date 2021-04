Augsburg (www.fondscheck.de) - Der UmweltSpektrum Mix (ISIN LU2078716052/ WKN A2PU29) ist ein Mischfonds, der unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Ziel eines angemessenen Wertzuwachses verfolgt, so Cosmin Filker, Analyst der GBC AG in der aktuellen Ausgabe von "GBC Fonds Champions 2021".Im Fokus dieses Fonds stünden dabei insbesondere nachhaltige Vermögenswerte, gemäß dem in der Satzung der UmweltBank verankerten Nachhaltigkeitsansatz. Bei den Vermögenswerten handle es sich dabei hauptsächlich um börsennotierte Aktien von Unternehmen, die sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs), orientieren würden. Die für das Anlageuniversum zugelassenen Emittenten würden damit die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft fördern mit dem Ziel, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten und zu schaffen. ...

