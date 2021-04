Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh überwiegend positiv. Bis auf die Börsenplätze in Taiwan und Tokio überwiegen die Kursgewinne bei den Benchmarks. Der Hang Seng Index führte die Region nach oben. Die Futures sind ebenfalls freundlich. Der DAX-Future wird vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,20 % höher bei 15.302 Punkten gesehen, der S&P 500 Future liegt leicht im Plus bei 4.135 Punkten und der Nasdaq-Future wird bei 13.981 Punkten gehandelt.Frankfurt zeigte sich am Dienstag sehr freundlich. Gespannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...